Деньги 20 июля 2023, 13:50 Финансовый аналитик Беляев посоветовал вкладывать в валюту для сохранения сбережений

Читать 360tv в

При нынешнем состоянии экономики инвестиции в валюту могут быть не оправданы, но при таких вложениях можно сберечь свои деньги. Таким мнением с Lenta.ru поделился финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он подчеркнул, что речь идет о том, чтобы просто сохранить сбережения, причем на не очень большой срок. Если речь идет о полугоде или нескольких месяцев, то покупать валюту можно и нужно.

Реклама

В другой ситуации, добавил сайт KP.RU, лучше вкладываться в другие активы. Особенно, если человек хочет преумножить капитал.

Авторы: