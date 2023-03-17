17 марта 2023, 13:47
Финансовый аналитик Беляев объяснил, что означает цифровой рубль
Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с телеканалом «Звезда» прокомментировал создание законопроектов о цифровом рубле. По его словам, не стоит путать криптовалюту и цифровую валюту.
«Биткоины, которые выпускаются каким-либо сообществом, вне зависимости от госорганов, через компьютерную сеть для приверженцев и начинают работать с ней на взаимном доверии друг к другу. А цифровую валюту выпускает Центральный банк под своей эгидой», — объяснил специалист.
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Он добавил, что цифровые деньги — такая же безналичная денежная единица, которой люди пользуются, оплачивая товары и услуги банковской картой. Цифровой рубль, по словам Беляева, никак не повлияет на курс рубля и не связан с экономикой, поскольку является технологией.
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Рубль
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