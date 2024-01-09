Деньги 09 января 2024, 10:51 Финансовый аналитик Бахтин предсказал курс доллара около 90 рублей на начало января

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В первую рабочую неделю января курс доллара будет находиться у отметки в 90 рублей. Об этом сообщил LIFE инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По его словам, в начале года по статистике всегда наблюдается период слабой активности рубля, так как еще не все рабочие процессы восстановились. Поэтому, скорее всего, доллар будет колебаться от 88,5 до 91,5 рубля.

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«Конечно, если исключать гипотетические сюрпризы со стороны геополитики, как это, например, было в первых числах января 2022 года, когда рубль просел из-за массовых протестов в Казахстане», —добавил эксперт.

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