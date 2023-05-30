Деньги 30 мая 2023, 17:12 Финансовый аналитик Антонов рассказал, что рубль в июне будет зависеть от цен на нефть

Читать 360tv в

В июне на курс рубля будут зависеть в основном от мировых цен на нефть, на его укрепление может повлиять ряд факторов. Об этом News.ru рассказал финансовый аналитик компании BitRiver Вячеслав Антонов.

По его словам, если страны ОПЕК+ еще раз договорятся о снижении добычи нефти, это положительно сыграет на укрепление рубля. Также на руку российской валюте будет и возможное повышение ключевой ставки. Наконец, введение тарифов на покупку и продажу долларов и евро тоже должно укрепить рубль.

Авторы: