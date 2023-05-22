Деньги 22 мая 2023, 10:42 Финансовый аналитик Антонов предсказал, что доллар до конца мая будет держаться у отметки 80 рублей

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Курс рубля сейчас зависит не только от цен на нефть, но и очень остро реагирует на политические процессы в мире, особенно на выборы в Турции. Об этом Life рассказал финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

Он отметил, что к концу мая доллар может упасть до 78,5 рубля. Это связано с началом налоговых выплат. Но сильнее рубль вряд ли сможет окрепнуть. На его курс влияет еще много различных факторов.

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В частности, большой дефицит бюджета и готовящиеся новые санкции.

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