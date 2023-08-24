Деньги 24 августа 2023, 11:04 Финансовый аналитик Антонов посоветовал вложить сбережения в надежные ликвидные активы

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На фоне стремительного роста курсов валют и ослабления рубля россиянам следует инвестировать свои сбережения в надежные ликвидные активы. Об этом сообщил финансовый аналитик Владислав Антонов в беседе сLife.

По словам эксперта, чтобы защитить накопления от инфляции, не стоит держать всю наличность дома — с большей долей вероятности это приведет к обесцениванию денег. Лучше всего вкладывать сбережения в индексные фонды, акции дивидендных компаний и драгметаллы.

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Антонов посоветовал россиянам покупать доллары или евро только в тех случаях, если предстоит поездка за границу.