Деньги 15 мая 2023, 16:33 Финансовый аналитик Андриевская посоветовала держать небольшие накопления на вкладах

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Все россияне, у которых есть даже небольшие накопления в районе 100-200 тысяч рублей должны сосредоточиться на том, как их сохранить, а не на попытке приумножить средства. Об этом РИАМО рассказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Она посоветовала рассмотреть предложения по вкладам. По словам эксперта, сейчас много выгодных возможностей для депозитов в нескольких ведущих банках. Причем теперь они усиленно борются за потенциальных вкладчиков.

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«В прошлые годы они были не особо щедры к вкладчикам, имея альтернативные источники фондирования. Но сейчас проценты по их флагманским продуктам (долгосрочным рублевым вкладам до трех лет — прим. ред.) выросли до 9,5%. Это плюс 2% к ключевой ставке ЦБ (7,5% с 28 апреля 2023 года — прим. ред.)», — объяснила Ирина Андриевская.

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