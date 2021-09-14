Финансовый эксперт Макаров: разрешение брать кредиты по водительским правам упростит процедуру

Разрешение брать потребительские кредиты по водительским правам не приведет к кардинальным изменениям. Об этом сказал финансовый аналитик, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров в разговоре с «360». Закон может упростить процедуру получения кредита, но все будет зависеть от конкретных параметров законопроекта.

Эксперт рассказал, что водительские права и раньше использовались при попытке взять кредит.

«Сейчас права тоже часто используются как подтверждение личности, как второй документ. Понятно, что нужен паспорт, но также используются и права. Например, где кредит выдают по двум документам, то второй документ — водительские права. Каких-то кардинальных изменений не произойдет», — рассказал Макаров.

Максимальная сумма кредита будет зависеть от политики банка, отметил финансовый аналитик. Кредитные учреждения любят, когда клиент предоставляет несколько документов.

«Известно — чем меньше документов, тем меньше данных о заемщике, тем больше риски у банков, тем больше потенциальная ставка по кредиту. Все зависит от конкретных параметров законопроекта», — сказал Сергей Макаров.

Эксперт добавил, что новый законопроект может упростить получение кредитов определенной категории людей.