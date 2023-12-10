Деньги 10 декабря 2023, 17:09 Финансисты заметили «черных лебедей» надвигающегося мирового кризиса Финансисты рассказали о «черных лебедях» мирового экономического кризиса РИА «Новости»

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Российские финансисты заметили первые признаки надвигающегося глобального экономического кризиса, его предвестников — так называемых «черных лебедей». В их числе — рост госдолга США, разрушение логистических цепочек, многолетние санкции, указало РИА «Новости».

Причинами ухудшения мировой экономики являются продовольственный кризис в некоторых странах, миграционные волны, замедление крупнейших экономик, в том числе США и Китая, снижение объемов глобальной торговли.

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По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, дефрагментация мировой экономики может привести к шокам в будущем.

«Эти разломы между странами могут стать триггером глобального кризиса», — заявил финансист.

Другой эксперт — директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев — обратил внимание на ситуацию с госдолгом США, который продолжает расти.

Он сослался на отчет МВФ, согласно которому общий размер госдолга США в 2023 году достигнет 123,3% ВВП, а это создает риск дефолта мировой валютной системы.

О приближении катастрофы на глобальных финансовых рынках заявил ранее американский инвестор Роберт Кийосаки.