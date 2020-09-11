Финансисты: в будущем году баррель нефти поднимется в цене до 50 долларов

По прогнозам аналитиков американского банка Morgan Stanley, в будущем году за баррель нефти марки Brent будут давать до 50 долларов. Росту «черного золота» в цене станет способствовать слабость американской валюты и высокая инфляция.

Американские банкиры ожидают, что рост цены на нефть марки Brent придется на вторую половину следующего года, сообщает oilcapital.ru со ссылкой на «Коммерсант». Что касается нефти марки WTI, ей также прогнозируют рост: за третий квартал 2021 года она может подняться в цене до до 47,5 долларов за баррель.

«Беспрецедентное расширение денежной массы ослабляет доллар и оказывает давление на инфляцию в сторону ее повышения», — комментируют будущую ситуацию на рынке нефти в Morgan Stanley. По мнению аналитиков финансового учреждения, в будущем году есть вероятность постоянного недостатка поставок. А запасы могут прийти в норму лишь в конце 2021 года при условии, если будет восстанавливаться мировая экономика.

Банк уже отказался от своего первоначального прогноза, который давал на конец 2021 года, что однажды спрос на нефть вырастет до уровня, который был до того, как мир охватила пандемия коронавируса. Новая дата этого прогноза — середина 2022 года.

Как считают аналитики, краткосрочные перспективы видятся слабыми, поскольку спрос восстанавливается медленно, в мире накоплены большие запасы нефти, а маржа нефтепереработки — низка.