Финансисты спрогнозировали падение курса доллара к концу года

По мнению специалистов, к концу текущего года рубль дойдет до отметки 70 рублей за доллар. Кочетков отметил, что укреплению отечественной валюты будет способствовать ряд факторов. Так, наши резервы на треть превышают размер внешнего долга. Облигации федерального займа привлекают инвесторов благодаря высокой доходности. Помимо прочего, эпидемия коронавируса сказалась на российской экономике не так сильно, как за рубежом.

«Рубль по своим качествам заметно отличается в лучшую сторону от большинства валют мира», — процитировал финансиста сайт «Утро.ру».

Такого же мнения придерживается Вайсберг. Он считает, что у Центробанка РФ есть дополнительные инструменты для поддержки рубля. Среди них продажа валюты, вырученной от сделки с акциями Сбербанка.