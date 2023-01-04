Деньги 04 января 2023, 09:06 Финансисты не увидели предпосылок для банковского кризиса в России Эксперт «БКС Мир инвестиций» Зельцер: в России банковского кризиса не ожидается РИА «Новости»

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Кризиса в банковском секторе России в 2023 году не ожидается, так как экономика дистанцировалась от западных тенденций движения капитала. Об этом заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер РИА «Новости».

«В России банковского кризиса вообще не ожидается, поскольку экономика отлучена от западных тенденций движения капитала, потоки ограничены, связи нарушены», — сказал он.

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Зельцер обратил внимание, что кризиса удастся избежать и благодаря достаточной внутренней ликвидности банковской системы РФ.

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Аналогичное мнение выразили и другие эксперты, указав, что в Азии и США ситуация в банковской сфере также остается стабильной. А вот в европейских странах вероятность банковского кризиса в 2023 году достаточно высока.

В ноябре рублю предсказали плавное падение по отношению к доллару, что является плюсом для российской экономики.