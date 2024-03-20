Деньги 20 марта 2024, 16:48 Финансист Звездин предположил, что курс рубля по отношению к доллару будет постепенно снижаться

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Аналитик, квалифицированный инвестор Артем Звездин в беседе с «ФедералПресс» сделал прогноз, что рубль по отношению к доллару будет постепенно падать на фоне санкционных ограничений.

На его падение также повлияет снижение доходов бюджета и низкие показатели экспорта продукции.

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«Для стабилизации рубля перед выборами была проделана большая работа, и понятно, что существующий курс не совсем выгоден правительству, учитывая, что расходы бюджета уже прибились к плановым годовым расходам», — пояснил свои слова Звездин.

Сейчас для правительства не будет столько важным стабилизировать рубль. К концу года падение может составить до 120 рублей за доллар.