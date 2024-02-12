12 февраля 2024, 14:33
Финансист Жукова назвала страховой полис хорошей защитой инвестиций
Формат инвестиционного страхования станет отличным инструментом защиты сбережений. Об этом сообщила финансовый эксперт Наталья Жукова в беседе с News.ru.
По ее словам, деньги, вложенные в страховой полис, нельзя отнять, поделить при разводе и при имущественных спорах. Документ обладает неоспоримым правом наследования.
Реклама
Жукова посоветовала регулярно пополнять свои инвестиционные счета и не вкладывать сразу все сбережения в активы. Начинающим инвесторам лучше всего пройти обучение и пользоваться советами профессионалов, отметила она.
Инвестиции
Деньги
Реклама
Реклама