Деньги 12 февраля 2024, 14:33 Финансист Жукова назвала страховой полис хорошей защитой инвестиций

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Формат инвестиционного страхования станет отличным инструментом защиты сбережений. Об этом сообщила финансовый эксперт Наталья Жукова в беседе с News.ru.

По ее словам, деньги, вложенные в страховой полис, нельзя отнять, поделить при разводе и при имущественных спорах. Документ обладает неоспоримым правом наследования.

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Жукова посоветовала регулярно пополнять свои инвестиционные счета и не вкладывать сразу все сбережения в активы. Начинающим инвесторам лучше всего пройти обучение и пользоваться советами профессионалов, отметила она.