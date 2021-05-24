Финансист заметил, что после пандемии россияне готовы больше тратить

Директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов и старший преподаватель Школы финансов Высшей школы экономики Сергей Гришунин обсудили причины роста задолженности россиян по кредитам, написал сайт kp.ru.

Шибанов заметил, что граждане РФ готовы больше тратить после пандемии.

«Но реальные располагаемые доходы в 2020 году снизились, поэтому свои желания приходится финансировать за счет кредитов», — обратил внимание он.

Эксперт отметил, что с одной стороны, экономику оживляет высокий внутренний спрос. А с другой, из-за этого цены быстрее растут. Чем выше инфляция, тем меньше можно позволить себе купить на одну зарплату.

«Может наступить момент резкого роста просроченной задолженности, так как у населения закончатся возможности вовремя обслуживать долг. Если доходы продолжат стагнировать, способность платить вовремя будет сокращаться», — объяснил Гришунин.