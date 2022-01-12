Финансист Зайченко оценил влияние ситуации в Казахстане на курс биткоина

Финансист Вячеслав Зайченко рассказал, что ситуация с протестами в Казахстане может привести к падению курс биткоина. Об этом сообщила Lenta.ru.

Он объяснил, что в Казахстане наблюдается заметный сбой майнинга. Если он не восстановится в короткие сроки, то произойдет падение валюты, так как на страну приходится около 5-8% мощности по всему миру.

«Если на этой неделе биткойн остается на отметке ниже 43 тысяч, то риски снижения к отметке 30 тысяч 18 января более вероятны», — заключил Зайченко.