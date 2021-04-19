Финансист заявил о невозможности точного прогнозирования курса рубля

Финансовый эксперт Василий Олейник заявил, что невозможно сделать точный прогноз по курсу рубля на неделю-месяц. Знания аналитиков не помогут избежать непредсказуемого развития событий, сообщил сайт Pravda.Ru.

Он напомнил, что в апреле рубль слабел по причине обострения геополитических рисков на Украине. При этом ни один специалист не может сказать, что будет в дальнейшем.

«Начнется какая-нибудь военная операция в выходные — в понедельник получим обвал рубля. Не начнется, наоборот, будет какое-то послабление — рубль укрепится», — уточнил Олейник.

Специалист пояснил, что в долгосрочной перспективе можно руководствоваться экономическими факторами, например инфляцией. В развивающихся государствах, в том числе в России, она выше, чем в развитых. Как считает финансист, в обозримом будущем российская валюта будет слабеть по отношению к американскому доллару.