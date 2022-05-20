Финансист Васильев рассказал, как не испортить кредитную историю

Кредитная история имеет большое значение при выдаче нового займа. Как не испортить кредитную историю и повысить свои шансы на кредит, в интервью Life рассказал руководитель по развитию финансовых сервисов Platforma Борис Васильев.

Прежде всего кредитная история зависит от своевременности выплат по предыдущим займам.

«Заемщик, плативший прежде вовремя и без просрочек, имеет больше шансов на получение нового кредита на выгодных условиях. Если претендент на кредит выступал ранее поручителем другого заемщика, а долг погашен вовремя, это повышает рейтинг. Важно и количество заявок на займы — чем их меньше за ограниченное время, тем лучше», — пояснил эксперт.

При этом банки скорее неохотно дают кредиты тем, кто никогда не брал кредит прежде. Также негативно расцениваются отказы банков по ранее запрошенным кредитам.