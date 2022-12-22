Деньги 22 декабря 2022, 19:41 Финансист спрогнозировал скорое восстановление курса рубля

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В скором времени курс рубля ждет восстановление. Причиной падения стали сокращение экспорта и рост расходов, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в интервью «Российской газете».

По данным РИА ФАН, несмотря на снижение курса рубля на 20%, в ближайшее время на рынке должна произойти определенная коррекция.

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По прогнозам эксперта, курс доллара снова будет чуть ниже 70 рублей.

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