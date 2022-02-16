Финансист Самойлова рассказала, как обезопасить накопления

Рубль нестабилен из-за накалившейся геополитической обстановки, хранить сбережения в рублях россиянам опасно, считает финансовый эксперт Светлана Самойлова. В разговоре с Life она назвала наиболее надежные способы сохранения накоплений.

Накопления в рулях могут обесцениться, поэтому разумнее будет купить валюту или драгоценные металлы — золото и серебро.

«Также разумным вложением денег будет покупка недвижимости или автомобиля, но не с инвестиционными целями, чтобы сдавать в аренду, а для собственного пользования. Ведь цены продолжают расти. И можно таким способом зафиксировать их для себя на определенном этапе», — считает эксперт.