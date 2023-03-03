03 марта 2023, 17:30
Финансист Сафонов рассказал, как государство может покрыть дефицит бюджета
Для покрытия бюджетного дефицита государство может изъять прибыль у крупнейших финансовых госкомпаний и корпораций. Об этом сообщил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «Национальной службой новостей».
Сафонов отметил, что для покрытия дефицита бюджета государство может изъять долю прибыли у крупных компаний, владельцем которых оно является.
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«Улучшить ситуацию с покрытием дефицита бюджета может поддержка и развитие экономики», — добавил Сафонов.
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Бюджет России
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