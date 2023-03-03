Деньги 03 марта 2023, 17:30 Финансист Сафонов рассказал, как государство может покрыть дефицит бюджета

Читать 360tv в

Для покрытия бюджетного дефицита государство может изъять прибыль у крупнейших финансовых госкомпаний и корпораций. Об этом сообщил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «Национальной службой новостей».

Сафонов отметил, что для покрытия дефицита бюджета государство может изъять долю прибыли у крупных компаний, владельцем которых оно является.

Реклама

«Улучшить ситуацию с покрытием дефицита бюджета может поддержка и развитие экономики», — добавил Сафонов.

Реклама