06 июня 2023, 13:37
Финансист Сабитова посоветовала вести таблицу расходов, чтобы научиться экономить
Начать экономить — это не так сложно, как кажется на первый взгляд, просто нужно использовать различные механизмы. Об этом «Газете.ru» рассказала финансовый аналитик Ольга Сабитова.
По ее словам, первое, с чего нужно начать, — это контроль расходов. Следует завести специальную таблицу, в которую будут заноситься все траты. Это поможет по-новому посмотреть на свои покупки и понять, от чего можно отказаться.
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Еще один совет, добавил сайт kp.ru, — это прекратить заказывать домой доставку еду. Если готовить самостоятельно, выращивать дома зелень и использовать моющие средства хенд мейд, можно сэкономить приличную сумму.
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