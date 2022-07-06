Финансист Разуваев рассказал о преимуществах роста курса валют

Курсы валют значительно выросли в последние дни по сравнению с предыдущими показателями. Член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал о преимуществах такого события. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, из-за роста курса валют бюджет страны будет наполняться сам собой благодаря запасам долларов. Помимо этого, экспортеры и их акционеры будут получать дивиденды.

Однако, подчеркнул Разуваев, рост курса валют чреват и рядом минусов. Среди них — высокая инфляция, проблемы с поездками за границу, а также укрепление позиций США.

«[Ключевая] ставка будет меняться не так быстро [при взлетевшем курсе валют]. Вкладчикам это выгодно, понятное дело, фондовому рынку и так хорошо. Думаю, ставка упадет до 8% все-таки. Сказывается инфляция и лоббизм заемщиков», — пояснил эксперт.