Деньги 06 марта 2024, 12:34 Финансист Разуваев предсказал обрушение биткоина после внедрения цифрового рубля

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Финансовый рынок сейчас находится в шатком состоянии, и нельзя предсказать, что будет с биткоином после апреля. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Несмотря на то, что сейчас биткоин достиг отметки выше 65,5 тысячи долларов, он ненадежен. Потому что курс криптовалюты очень сильно зависит от спроса и конкуренции. По мнению финансиста, с развитием цифрового рубля, доллара или евро биткоин может отойти на второй план. Однако точных прогнозов он не дал.

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«И назвать время, когда биткоин „превратится в тыкву“, я не могу. <…> И я, кстати, не думаю, что криптовалютный рынок умрет совсем: скорее, он станет неким маргинальным явлением. Возможно, он сможет уйти в „лучший мир“ тогда, когда свое развитие получат цифровые рубли, доллары и евро», — отметил эксперт.

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