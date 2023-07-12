Деньги 12 июля 2023, 19:55 Финансист Разуваев предсказал, что рубль укрепится к концу года

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Центробанк, вероятно, в ближайшее время объявит об увеличении ключевой ставки на 0,5% или даже на 1%, чтобы укрепить рубль. Таким мнением с News.ru поделился финансовый аналитик Александр Разуваев.

По его словам, если ключевую ставку повысят в ближайшее время, то уже концу года рубль вновь окрепнет. Экономист предположил, что доллар будет стоить в районе 65 или 70 рублей.

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Кроме того, Александр Разуваев отметил, что платежный баланс вновь станет положительным. И за счет этого вырастет экспорт и дивиденды российских компаний.

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