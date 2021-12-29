Финансист рассказал, в какой валюте хранить сбережения в ближайшее время

ФРС США в октябре объявила о скором сворачивании программы выкупа активов. После того, как этот процесс ускорился на предыдущей неделе, доллар сразу же начал укрепляться по отношению к остальным ведущим мировым валютам. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По последним данным, на фоне кризиса с энергетикой в Европе доллар успел подорожать к евро с 1,19 до 1,13. Сейчас ситуация на рынке складывается так, что все сбережения, которые не планируется использовать в ближайшее время, лучше всего хранить в долларах или евро, уверены эксперты.

«Достаточно хороши для инвестиций на долгий срок швейцарский франк и иена, есть перспективы роста также и у норвежской кроны, но это валюта — уже условного „второго эшелона“», — заключил он.

По данным на среду, 29 декабря, доллар подорожал на 27 копеек. Теперь его курс составил 73,5 рубля. Евро прибавил в цене 28 копеек и остановился на показателе в 83,22 рубля.