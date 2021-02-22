Финансист рассказал, стоит ли ждать доллара по 30 рублей

Валютный курс находится в диапазоне 73-77 рублей за доллар. Доллар будет торговаться по 30 рублей лишь в случае деноминации, уверен финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.

«Доллар может пробить вниз 73 рубля, и тогда он пойдет на 69 и дальше. Но, скорее всего, он пробьет вверх 77 рублей, дальше его цель 87 рублей, а оттуда рубль пойдет, так сказать, в последний путь», — заявил эксперт «Вечерней Москве».

На будущее снижение курса рубля, по его словам, указывают начавшееся падение облигаций и отток капитала из страны.

Демура добавил, что деноминация возможна, если за один доллар будут давать по 125–127 рублей.

В последний раз деноминацию проводили в 1998 году, напомнил собеседник. Если бы ее не было, доллар сегодня стоил бы не 73 рубля, а 73 тысячи рублей, что, по мнению финансиста, «давит на психику».

«Сразу возникают ассоциации с Венесуэлой и Зимбабве», — пояснил он.

По официальному курсу ЦБ доллар на выходных и в среду, 24 февраля, стоит 73,98 рубля, евро — 89,66 рубля.