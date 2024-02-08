Деньги 08 февраля 2024, 02:54 Финансист рассказал россиянам, как обойти блокировки турецких и китайских банков Финансист Валишвили: блокировки со стороны банков Турции и Китая возможно обойти Freepik

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Блокировка денежных счетов в турецких и китайских банках из-за санкций не является поводом для отказа от бизнеса. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, многие регуляторы ограничивают переводы для россиян и закрывают счета, потому что боятся попасть под вторичные санкции Америки. Это можно обойти благодаря финансовым посредникам и переводу денег в банки других государств. Например, Белоруссии, Армении и Таджикистана.

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Если счет уже заблокировали, можно снять деньги или перевести их на альтернативный счет. Некоторые выводят средства на счет бенефициара и акционера компании. Выплату займа или дивидендов можно указать в качестве основания. Физическим лицам достаточно закрыть счет, тогда банки вернут все финансы.

Ранее кандидат экономических наук Ильяс Зарипов заявил, что сбережения россиян в долларах или евро уже не так безопасны, как раньше. Он посоветовал хранить деньги в более стабильных валютах, не сильно подверженных девальвации. Например, в гонконгских долларах и дирхамах ОАЭ.