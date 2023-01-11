Деньги 11 января 2023, 15:43 Финансист рассказал, почему прямые расчеты рубль-юань укрепят российскую валюту Финансист Андрей Гончар: такие расчеты не понесут дополнительных издержек

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Возобновление Банком России операций, связанных с покупкой и продажей китайской валюты на внутреннем рынке, поспособствует укреплению российского рубля. Такое мнение выразил независимый финансовый консультант Андрей Гончар в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, прямые расчеты рубль-юань позволят избежать дополнительных издержек.

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Также Гончар отметил, что проведение данных валютных операций связано с эффективным налаживанием связей с восточными странами, в том числе, с Китаем.

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