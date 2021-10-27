Финансист рассказал о рисках дебетовых банковских карт

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский обсудил с агентством «Прайм» возможные последствия, которые грозят пользователям дебетовых банковских карт.

«Тут больше ситуативных рисков, чем постоянных <…>. Банки могут блокировать дебетовые карты совершенно внезапно», — цитирует специалиста «ФедералПресс».

Он заметил, что банки могут заблокировать карту, если посчитают подозрительной сумму переводов. Чтобы разблокировать ее, надо будет доказать, что средства получены легально. Другие неприятные ситуации — большие комиссии в банкоматах и «зажевывание» карт.