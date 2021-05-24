Финансист рассказал о главных ошибках россиян при открытии вклада

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин рассказал о главных ошибках, которые допускают россияне при открытии вклада. По его словам, люди часто не умеют рассчитывать свои финансовые возможности, написал сайт NEWS.ru.

Специалист объяснил, что банковский вклад подразумевает временную «заморозку» денег. Как правило при закрытии депозита ранее оговоренного срока человек теряет накопленный доход. Кроме этого, ошибкой является открытие инвестиционного вклада в банке, где часть средств распределяется по акциям различных компаний.

«Доходности может не быть вовсе, более того — она может быть отрицательной», — уточнил Звездин.

Бывает так, что вместе с открытием вклада банк вынуждает клиента оформить другие продукты, такие как кредитная карта. За обслуживание карты каждый год могут списываться средства. Кроме этого, клиентам часто навязывают страховые договоры под видом вклада.

Звездин отметил, что накопительное страхование жизни предполагает перечисление клиентом средств в течение определенного времени. В конце периода он получает деньги плюс инвестиционный доход.