Финансист рассказал, как приумножить свои сбережения

Чтобы приумножить свои накопления, их можно инвестировать в валюту, недвижимость, бизнес и ценные бумаги. Но есть один нюанс, о котором нельзя забывать — чем выше потенциальная прибыль, тем больше вероятность все потерять. Об этом рассказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

«Консервативный подход предполагает, что инвестор выбирает стабильные инструменты со средней доходностью, но и с низкими рисками. Это — вложения в акции крупнейших компаний, инвестиции в стабильный бизнес (например, производство продуктов питания, ритейл) или покупка валюты», — передало агентство «Прайм» его слова.

По мнению эксперта, самый рискованный инструмент для инвестиций — вложения в криптовалюту. Наиболее консервативный способ — регулярная покупка валюты, а также золотых и серебряных монет. Иванов считает, что такие вложения защищают рублевые средства от девальвации, а в долгосрочной перспективе дают средний, но стабильный доход без угрозы потери прибыли. Но здесь важно разбираться в фондовом рынке и не инвестировать в то, что непонятно или неизвестно.

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