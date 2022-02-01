Финансист рассказал, как не тратить лишние деньги

Когда деньги хранятся на банковских карточках, очень легко потерять им счет и тратить больше, чем можно себе позволить. Финансист Константин Ордов в интервью Pravda.Ru назвал несколько базовых правил финансовой грамотности.

Можно установить приложение, которое будет анализировать расходы и распределять их по категориям. Таким образом получится лучше понимать, на что уходят деньги и какие траты являются лишними.

Бюджет, как семейный, так и личный, лучше планировать заранее. Часть денег можно откладывать, остальные распределять на нужные покупки и траты, оставляя некоторую часть на спонтанные траты и развлечения.

«Стоит быть осторожнее с пластиковыми карточками, рост бесконтрольных расходов стал следствием не только удобства безналичных платежей, но и наличия „овердрафта“, который сегодня может достигать 120 тысяч рублей беспроцентного кредита на срок до 120 дней», — отметил финансист.