Финансист рассказал, чем обернется для россиян попадание рубля в топ популярных валют

Рубль попал в топ-20 популярных валют. По мнению гендиректора инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгения Лашкова, это свидетельствует о том, что валюту стали чаще использовать в мире. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Для нас, наверное, включение рубля в рейтинг не имеет большого значения. Но тренд на то, что рубль вошел — положительный, его раньше не было. Это значит, что рубль больше используется в мире и становится более востребованным», — отметил эксперт.

Он отметил, что российские власти занимаются активным продвижением рубля. Например, с помощью рубля рассчитываются за углеводороды.