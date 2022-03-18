Финансист предупредил о скором закате эры доллара

Бесконтрольное печатание доллара со стороны властей США должно было бы давно вызвать инфляцию. Этого не происходит лишь потому, что денежная масса абсорбируется в международных расчетах и хранении долларовых международных резервов. Такое мнение выразил исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«И инфляция вернется в США, что сделает доллар еще менее привлекательным для международных расчетов», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Несмотря на предпосылки к закату эры американской валюты, доля доллара будет оставаться еще многие годы высокой, указал Тузов. По его словам, это связано с тем, что США остаются одной из ведущих экономик мира, с большим экспортом и импортом за доллары.

Он считает, что использование доллара как инструмента шантажа заставит всех искать альтернативу.

Финансист также отметил, что вместо двух доминирующих валют их может стать пять. К доллару и евро в скором времени могут присоединиться юань, рубли и рупия.

Российский политолог-американист Дмитрий Евстафьев заявил, что экономика США может рухнуть, если все жители Европы и половина Китая откажутся от использования доллара.