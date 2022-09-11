Финансист предсказал скорое ослабление рубля | 360°

Деньги 11 сентября 2022, 02:53 Поделиться Telegram

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Viber Финансист предсказал скорое ослабление рубля Финансист Зварич: в среднесрочной перспективе ожидается ослабление рубля РИА «Новости»

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Скорое ослабление национальной валюты предсказал в беседе с агентством «Прайм» главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Эксперт назвал несколько причин этого.

Аналитик считает, что на следующей неделе основные мировые валюты сделают попытку перейти к полноценному росту. Доллар может стоить больше 60,7 рублей. Причиной может стать понижение цены нефти марки Brent ниже 95 долларов за баррель. Также инвесторы ждут заседания Центробанка и снижения ключевой ставки.

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«Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары доллар/рубль к концу года в диапазон 70-75 рублей», — подчеркнул Зварич.

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Ранее регулятор принял неожиданное решение. Банк России продлил решение запрета для банков взимать комиссию физлиц при оформлении граждан за валютой или использовании средств на счетах. Решение регуляторов действует до 9 марта следующего года, пишет издание «Утро.ру».

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