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    05 августа 2021, 18:23

    Финансист посоветовал россиянам покупать иностранную валюту

    Полина Гребенщикова

    Жителям России сейчас выгодно покупать валюту. Почему, агенству «Прайм» объяснил финансист, аналитик Юрий Кравченко.

    Финансист посоветовал россиянам покупать иностранную валюту

    По словам специалиста, доллар и евро в данный момент достигли минимальных значений.

    «Безусловно, есть соблазн подождать еще немного в надежде на попытки рубля обновить годовые максимумы (ниже 72 по доллару и ниже 86 по евро), однако ситуация на внешних рынках всегда может измениться в худшую сторону и помешать этому», — предупредил Кравченко.

    Это особенно актуально в условиях пандемии, когда каждая волна заболеваемости может обернуться ограничениями для экономики, написало ИА НСН.