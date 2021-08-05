Финансист посоветовал россиянам покупать иностранную валюту

Жителям России сейчас выгодно покупать валюту. Почему, агенству «Прайм» объяснил финансист, аналитик Юрий Кравченко.

По словам специалиста, доллар и евро в данный момент достигли минимальных значений.

«Безусловно, есть соблазн подождать еще немного в надежде на попытки рубля обновить годовые максимумы (ниже 72 по доллару и ниже 86 по евро), однако ситуация на внешних рынках всегда может измениться в худшую сторону и помешать этому», — предупредил Кравченко.

Это особенно актуально в условиях пандемии, когда каждая волна заболеваемости может обернуться ограничениями для экономики, написало ИА НСН.