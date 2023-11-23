23 ноября 2023, 15:59
Финансист Переславский: ослабления рубля в декабре ждать не стоит
Руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский рассказал, что будет с курсом рубля в декабре. Ослабления российской валюты к доллару, евро, фунту и юаню ждать не стоит, отметил эксперт в беседе с сайтом «Ридус».
По его мнению, такой исход стал возможен благодаря принятым правительством мерам по продаже валютной выручки экспортерами.
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Переславский считает, что в следующем месяце курсы будут меняться незначительно. Он также указал на стабилизацию мировой экономики, напомнив об ослаблении доллара.
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