Финансист обозначил справедливую оценку курса рубля

По данным издания, после открытия торгов на Московской бирже курс евро поднялся до 92,2 рубля, а доллар подорожал до 78,28 рубля.

«Наши аналитики проводили расчеты без учета спекулятивных факторов и пришли к выводу, что рубль должен быть существенно крепче. Справедливая оценка курса рубля в паре с долларом равняется 67 единицам», — отметил специалист.

По его словам, со временем рубль может прийти к справедливым показателям, однако политические факторы малопредсказуемы, поэтому отечественная валюта может ослабнуть.