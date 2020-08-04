Финансист объяснил, в какой валюте нужно хранить деньги россиянам

Аналитик Александр Егоров в эфире конференции Медиагруппы «Патриот» объяснил, в какой валюте нужно хранить денежные средства жителям России.

По словам специалиста, основную часть денег лучше держать в той валюте, которая больше всего тратится. У жителей нашей страны чаще всего самым востребованным является рубль. Как отметил Егоров, если у человека есть планы поехать за рубеж, то лучше приобретать валюту, которая предпочтительнее для той или иной страны, информирует РИА ФАН.

«С точки зрения хранить — в основном рубли. Это безопасно, потому что не так много наших туристов поедет за границу, а те, кто поедет, — думаю, найдут возможность конвертировать в нужную валюту необходимую сумму», — пояснил аналитик.

Также он оценил идею покупать криптовалюту, надеясь, что она вырастет как биткоин. Как считает эксперт, на такой риск может пойти лишь тот, кто разбирается или работает в этой сфере.