Финансист объяснил парадокс «ненастоящего дефолта» России

Основу для объявления дефолта создают искусственные ограничения на проведение расчетов с иностранными кредиторами, введенные в рамках антироссийских санкций. Однако такой дефолт будет ненастоящим, заявила агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Государство объявляет дефолт в случае невозможности выполнения долговых обязательств перед иностранными контрагентами. Однако в России достаточно активов, и международные резервы перекрывают размер не только государственного, но и консолидированного долга, подчеркнула эксперт.

«Удовлетворительными являются также показатели долговой зависимости страны», — подчеркнула Воронкова.

Финансист указала, что незамороженная часть госактивов в пять раз превышает размер внешнего долга страны. Однако Воронкова отметила, что государству нужно проработать проблему рыночной неопределенности, которая влияет на индикатор потребительского спроса.

Аналитик Михаил Коган считает, что от «квазидефолта» России пострадают только иностранные заимодавцы, которые потеряют часть кредитованных средств. Специалист назвал это политическим решением, которе не имеет отношения к экономике страны.