Финансист объяснил падение курса рубля

По данным сайта «Утро.ру», это связано с повышенным интересом инвесторов к американским бумагам. Бабин добавил, что в скором времени рубль начнет укрепляться после переоценки цен на нефть.

«В случае возобновления устойчивого роста нефти российская валюта может вернуться к активному укреплению», — рассказал он.