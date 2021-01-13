Финансист объяснил падение курса рубля
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что рубль очень неустойчив из-за победы кандидатов от Демократической партии в США. Об этом сообщило агентство «Прайм».
По данным сайта «Утро.ру», это связано с повышенным интересом инвесторов к американским бумагам. Бабин добавил, что в скором времени рубль начнет укрепляться после переоценки цен на нефть.
«В случае возобновления устойчивого роста нефти российская валюта может вернуться к активному укреплению», — рассказал он.