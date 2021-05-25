Финансист объяснил, куда не нужно вкладывать деньги начинающему инвестору

Финансовый советник Владимир Верещак объяснил, куда не стоит вкладывать деньги непрофессиональному инвестору. Он призвал воздержаться от покупки отдельных ценных бумаг, написал сайт NEWS.ru.

Как считает специалист, человеку необходимо понять, какова его цель вложения средств. Обычно она заключается в «сохранении» и «приумножении» сбережений. За такие задачи отвечают разные инвестиционные инструменты.

«Для сохранения капитала лучше подойдут облигации. Для приумножения — акции относительно молодых и развивающихся компаний», — уточнил Верещак.

Помимо прочего, управлять капиталом можно, получая пассивный доход. В таком случае нужно обратить внимание на «дивидендные» акции и инвестиционные трасты недвижимости (REIT).

Ранее директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов и старший преподаватель Школы финансов Высшей школы экономики Сергей Гришунин обсудили причины роста задолженности россиян по кредитам. Шибанов заметил, что граждане РФ готовы больше тратить после пандемии. С одной стороны, экономику оживляет высокий внутренний спрос, а с другой, из-за этого цены быстрее растут.