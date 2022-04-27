Финансист объяснил, как сохранить сбережения в кризис

Инвестор и предприниматель Олег Скобельцын рассказал Пятому каналу о надежных способах сохранения денег в кризисное время.

По мнению Скобельцына, вложение в строящееся жилье является не самой лучшей стратегией, поскольку из-за нестабильной экономической ситуации возможны перебои с поставкой стройматериалов, и как следствие — заморозка строительства.

Что касается ценных металлов, то сейчас золото подвержено сильному колебанию курсов, как и серебро, платина и палладий. В нынешних условиях выигрышным инструментом стала криптовалюта, поскольку многие ограничения обошли ее стороной.

«Получается, что каждый актив несет в себе как плюсы, так и минусы. А значит нужно грамотно распределять активы в портфеле. Инструменты могут быть разными: от вкладов, до недвижимости», — цитирует специалиста сайт kp.ru.