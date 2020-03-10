Финансист объяснил, как падение курса рубля повлияет на жизнь россиян

Цены на нефть обрушились из-за отсутствия соглашения между участниками ОПЕК+. Вслед за ними упал и курс рубля. Его падение скажется на жизни россиян — подорожают заграничные поездки и импортные товары.

То, что стороны не смогли согласовать вопросы о сокращении добычи топлива, стало основным фактором изменения курса валют и потери рублем своих позиций по отношению к доллару. Об этом в беседе с газетой «Вечерняя Москва» заявил профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

«Прежде всего, связано это с отказом от соглашения с ОПЕК. Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения», — подчеркнул он, добавив, что падение, скорее всего, продолжится.

Юденков полагает, что очевиднее всего падение курса рубля повлияет на поездки за границу — они станут дороже. Поднимутся и цены на импортные товары, в том числе автомобили, одежду и технику.

«Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это станет серьезным испытанием», — заметил финансист.

По его словам, можно примерно подсчитать, как вырастут цены. Для этого нужно обратить внимание, насколько доллар вырос относительно рубля.

Если покупательная способность россиян и снизится, то радикально товары первой необходимости, скорее всего, не подорожают.

Специалисты полагают, что падение курса рубля — явление временное. На 18 марта запланирована встреча РФ с другими членами ОПЕК+. Планируется, что на ней выработают новую договоренность. Россияне стараются смотреть на ситуацию с юмором.