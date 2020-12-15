Финансист объяснил, как накопить деньги с маленькой зарплаты

Специалист отметила, что сперва необходимо платить себе, откладывая чать ежемесячного дохода. Помимо прочего, важно придерживаться принципа регулярности в своих планах. Бондаренко уверена, что для достижения успеха важно постоянство.

Финансист добавила, что периодичность каждый может выбрать сам. Главное, чтобы это было не проблематично. Кто-то позволит себе откладывать средства каждую неделю, другому комфортнее делать это раз в месяц.