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    15 декабря 2020, 13:59

    Финансист объяснил, как накопить деньги с маленькой зарплаты

    Полина Петрова

    Консультант-методист по финансовой грамотности Минфина РФ Анастасия Бондаренко объяснила, как накопить деньги даже с небольшой зарплаты, пишет сайт NEWS.ru.
    Финансист объяснил, как накопить деньги с маленькой зарплаты

    Специалист отметила, что сперва необходимо платить себе, откладывая чать ежемесячного дохода. Помимо прочего, важно придерживаться принципа регулярности в своих планах. Бондаренко уверена, что для достижения успеха важно постоянство.

    Финансист добавила, что периодичность каждый может выбрать сам. Главное, чтобы это было не проблематично. Кто-то позволит себе откладывать средства каждую неделю, другому комфортнее делать это раз в месяц.