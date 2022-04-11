Финансист объяснил, как Европа может повлиять на рубль

Курс рубля начнет активно укрепляться, если страны станут платить за газ в рублях. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Аяз Алиев. Он также отметил, что очередные европейские санкции на курс рубля не окажут.

По словам Алиева, произошедшее на минувшей неделе укрепление рубля связано в значительной степени с тем, что экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки на внешнем рынке.

«Укрепление рубля происходит <…> потому, что введены меры по обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами, действует ограничение на свободную покупку валюты, перевод оплаты газа на рубли, а также профицит торгового баланса», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что чем большее число стран перейдет на оплату газа в рублях, тем сильнее укрепиться российская валюта. В настоящее время очевидное намерение подобного толка выразила только Венгрия.

Ранее магистр финансового права Алексей Линецкий рассказал о том, что снижение ключевой ставки ЦБ направлено на то, чтобы не укрепить, а стабилизировать рубль.