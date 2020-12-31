Финансист предрек панические колебания валюты, если Россию отключат от SWIFT

Россию еще не отключили от системы международных расчетов SWIFT, но эксперты уже спрогнозировали последствия. В частности, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов считает, что в случае резкого отключения могут произойти панические колебания валюты.

Эксперт полагает, что в случае резкого отключения от системы SWIFT могут возникнуть панические валютные колебания. Но и в этом случае курс доллара к рублю за короткий срок вернется в норму.

Тузов также сказал, что влияние США на эту систему ограничено.

«США имеет только гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой расположена в Бельгии. <…> Россия может ввести довольно жесткие санкции в отношении американских банков и политиков, что невыгодно стране, восстанавливающейся после кризиса», — передает агентство «Прайм» его слова.

Даже если США все же отключит Россию, то отечественные технологии и эксперты в области обмена банковской информацией помогут преодолеть трудности. По словам Тузова, в 2014 году в России разработали альтернативу SWIFT — систему передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней уже подключены все ведущие банки страны. А еще Россия планирует ввести цифровой рубль, тогда нужда в международной платежной системе вообще отпадет, считает Тузов.

По данным СМИ, Вашингтон собирается наказать Москву за «причастность» России к хакерским атакам на американские госорганизации. Одной из таких мер может стать отключение РФ от системы международных расчетов SWIFT.