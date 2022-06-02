Финансист Никитина посоветовала, куда выгодно вложить деньги сейчас

Пока сбережения лучше хранить на депозите, а осенью можно вложиться в недвижимость. Таким мнением с Ura.ru поделилась финансовый консультант Алена Никитина.

«Идет снижение цен на недвижимость, и концу лета, к осени будут привлекательные цены. А где хранить деньги до этого, если не на депозите? Он остается одним из самых безопасных инструментов для инвестирования», — сказала эксперт.

При покупке жилья лучше рассматривать «вторичку». Она отметила, что ремонт подорожал и перепродать недвижимость выгодно сейчас вряд ли получится. Этот вариант стоит рассматривать только как инвестицию на будущее.