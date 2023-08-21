Деньги 21 августа 2023, 21:28 Финансист Никитина: банки с участием западных средств ограничивают оборот валюты

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В последнее время банки все чаще стали ограничивать покупку и выдачу иностранной валюты. Финансист Алена Никитина рассказала, с чем связано такое явление. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Специалист пояснил, что подобную практику применяют банки с участием западного капитала. Деятельность направлена на разжигание паники среди населения.

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При этом Никитина подчеркнула, что предпосылок для волнений нет. С большой вероятностью доллар опустится до отметки в 75 рублей.

«Решения, которые были приняты по поводу повышения ключевой ставки, уже начали влиять на доллар, и это уже объективный факт. И, собственно говоря, недостатка в долларах сейчас нет», — заявила финансист.